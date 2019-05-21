МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Штаты планируют ввести санкции в отношении "Северного потока-2", сообщает агентство Блумберг.

"Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2", — цитирует агентство Перри, который выступал в Киеве.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями администрации США и конгресса. Он призвал ужесточить санкции против РФ. Делегация США во главе с Перри приехала в Киев на инаугурацию Зеленского.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.