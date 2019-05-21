МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует запуск первой линии "Арктик СПГ-2" в первом квартале 2023 года, вторую линию ожидается ввести в эксплуатацию через год, а третью — в четвертом квартале 2025 года, следует из презентации генерального директора "Арктик СПГ-2" Олега Карпушина.

"Ввод первой линии "Арктик СПГ-2" планируется в первом квартале 2023 года, второй — через год", — отметил Карпушин в своем выступлении.

Как указано в его презентации, строительство и ввод в эксплуатацию первой технологической линии запланирован на период второго квартала 2019 года — первого квартала 2023 года. Строительство и ввод в эксплуатацию второй линии ожидается в период со второго квартала 2020 года по первый квартал 2024 года. Строительство и ввод в эксплуатацию третьей линии, по планам, ожидается в четвертом квартале 2021 года — четвертом квартале 2025 года.

В презентации также отмечается, что в рамках строительства терминала "Утренний" в период с четвертого квартала 2018 года по первый квартал 2021 года планируется строительство причальных набережных. Строительство береговых зданий и сооружений терминала ожидается в четвертом квартале 2019 года по четвертый квартал 2021 года.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). "Арктик СПГ-2" владеет лицензией на экспорт СПГ. Среди участников проекта "Новатэк" (90%) и Total (10%).

"Новатэк" 20 мая сообщил, что "Арктик СПГ-2" и британская TechnipFMC подписали контракт на проектирование, закупку, поставку, строительство и ввод в эксплуатацию завода по сжижению природного газа мощностью 19,8 миллиона тонн в год в рамках проекта "Арктик СПГ-2", запуск первой линии проекта предполагается в 2023 году.