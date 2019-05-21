"Новатэк" планирует в конце 2022 г запустить "Обский СПГ" в Сабетте на 4,8 млн тонн
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует в конце 2022 года запустить первую линию своего пилотного проекта — завода "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта, общая мощность составит 4,8 миллиона тонн, следует из презентации компании.
Так, в материалах к данному проекту указывается, что его "ресурсная база — Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское газоконденсатные месторождения. Завод СПГ и отгрузочный терминал расположены в районе порта Сабетта".
Отмечается, что проект будет реализован на базе собственной технологии сжижения компании — "Арктический каскад".
"Мощность завода СПГ — 4,8 миллиона тонн в год (три технологические линии по 1,6 миллиона тонн в год)", — сообщается в материалах.
Уточняется, что датой запуска первой линии станет четвертый квартал 2022 года, второй — второй квартал 2023 года, третьей — третий квартал 2023 года.
https://1prime.ru/energy/20190521/829995035.html