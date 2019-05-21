МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует в конце 2022 года запустить первую линию своего пилотного проекта — завода "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта, общая мощность составит 4,8 миллиона тонн, следует из презентации компании.

Так, в материалах к данному проекту указывается, что его "ресурсная база — Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское газоконденсатные месторождения. Завод СПГ и отгрузочный терминал расположены в районе порта Сабетта".

Отмечается, что проект будет реализован на базе собственной технологии сжижения компании — "Арктический каскад".

"Мощность завода СПГ — 4,8 миллиона тонн в год (три технологические линии по 1,6 миллиона тонн в год)", — сообщается в материалах.

Уточняется, что датой запуска первой линии станет четвертый квартал 2022 года, второй — второй квартал 2023 года, третьей — третий квартал 2023 года.