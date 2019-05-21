МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом квартале передала "Газпрому" МФК "Лахта центр" в Санкт-Петербурге, сообщается в отчетности нефтяной компании.

"В первом квартале 2019 года объект капитального строительства МФК "Лахта центр" был передан материнской компании", — говорится в отчете.

В феврале "Газпром нефть" уже сообщала о данном факте, однако нового владельца не раскрывала.

"Лахта центр" — строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Петербурге. Архитектурная доминанта комплекса — небоскреб высотой 462 метра — самое высокое здание в Европе. Осенью 2018 года "Лахта центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В середине января председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что в ближайшее время планируется открытие "Лахта центра".