МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" расторг его договор с энергетической компанией "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, и взыскал с нее более 24 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Расторгнуть договор… взыскать с "Юнипро" 24,3 миллиона рублей", — огласила резолютивную часть решения судья Любовь Дранко.

В своем иске "Русал Новокузнецк" просил суд расторгнуть договор о предоставлении мощности от 31 декабря 2010 года и взыскать с "Юнипро" неосновательное обогащение. А именно, вернуть оплату по ДПМ за период с 1 февраля 2016 года, когда на третьем энергоблоке ГРЭС произошла крупная авария, по 31 октября 2016 года, когда официально было признано, что генерируемая на нем мощность равна нулю.