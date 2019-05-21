МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский топливный союз (РТС) снова обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой остановить резкий рост оптовых цен на топливо, следует из письма РТС, с которым ознакомились РИА Новости.

"По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8-9 тысяч рублей за тонну", — говорится в письме.

Отмечается, что повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии в сочетании с ограничением предложения сбытовых компаний переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых цен. Среди основных причин резкого роста цен РТС также называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне роста спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт.

Союз также отмечает недостаточную эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен. Кроме того, по мнению союза, на бирже сохраняется возможность влияния на цены путем активного использования роботов, покупки нефтяными компаниями товара в основную торговую сессию прямо или через третьих лиц, неравномерности продаж в течение торговой сессии.

"В целях недопущения возможности повторения прошлогодней ценовой ситуации просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, обратить особое внимание на необходимость скорейшего устранения факторов, влияющих на необоснованно резкий рост оптовых цен", — подчёркивается в письме.

В прошлом году РТС несколько раз направлял письма Козаку в связи с оптовыми ценами на нефтепродукты, которые резко росли весной и в начале лета. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены. Затем, в ноябре Минэнерго и ФАС подписали с крупными нефтекомпаниями РФ соглашения для "стабилизации" рынка топлива, которое действует до второго полугодия 2019 года. В итоге оптовые цены снизились и ситуация временно стабилизировалась.