МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2018 года на уровне 16,61 рубля на акцию — более чем вдвое выше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2018 году в размере 16,61 рубля на одну акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 393,2 миллиарда рублей (27% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности)", — говорится в сообщении. В 2017 году дивиденды составляли 8,04 рубля на акцию.

Дату закрытия реестра на получение дивидендов совет директоров рекомендовал установить 18 июля.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2018 год выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,456 триллиона рублей. Таким образом, дивиденды по итогам 2018 года составили 27% от прибыли.

Как сообщала компания в мае, правление "Газпрома" изменило свою рекомендацию совету директоров по дивидендам за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.