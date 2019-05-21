МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России не видит рисков для экономической или финансовой стабильности РФ из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", хотя какой-то ущерб есть, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева в кулуарах конференции "Российский фондовый рынок".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

"Я не вижу, чтобы здесь были существенные риски для финансовой стабильности…. Какой-то ущерб есть, но я не стала бы драматизировать ситуацию ни с точки зрения экономической стабильности, ни с точки зрения финансовой стабильности", — прокомментировала Юдаева вопрос о влиянии ситуации с "Дружбой" на финансовую стабильность России.

"Могут быть риски недополучения бюджетом средств, недополучения экономикой, может быть, какой-то эффект на экономический рост. Но в любом случае это временная история", — пояснила она.