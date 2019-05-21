МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Компания "Лукойл" может направить на выкуп акций у акционеров, без учета Lukoil Securities Limited (LSL), не более 1-2 миллиарда долларов, считает рейтинговое агентство Moody's.

"Мы оцениваем, что денежные оттоки на приобретение акций у акционеров (не считая LSL) вряд ли превысят 1-2 миллиарда долларов", — говорится в отчете Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты агентства отмечают, что выкуп акций будет нейтрален для кредитного профиля компании и не повлияет на ее ликвидность.

В середине мая компания "Лукойл" сообщила, что ее акционеры на годовом собрании 20 июня рассмотрят вопрос о сокращении уставного капитала до 715 миллионов акций путем выкупа 35 миллионов акций через публичную оферту, по 5,45 тысячи рублей за штуку, и путем их последующего погашения. Предполагается, что компания погасит акции, приобретенные компанией Lukoil Securities Limited (100%-ным дочерним обществом компании) в рамках программы обратного выкупа акций, объявленной 30 августа 2018 года. В случае одобрения акционерами данного решения Lukoil Securities Limited заявит к продаже имеющиеся у него акции "Лукойла".