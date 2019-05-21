ПЕРМЬ, 21 мая /ПРАЙМ/. Дорожная карта по разрешению ситуации с нефтепроводом "Дружба" согласована в полном объеме, она уже начала реализовываться в белорусском городе Полоцке, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Частично вопрос (по ситуации с "Дружбой — ред) решен. На белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию стандартная нефть уже поставляется. Что касается окончательного освобождения трубы с белорусской стороны — дорожная карта согласована в полном объеме и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной, для того, чтобы освободить некондиционную нефть с трубы с Польшой", — сказал Козак.

По его словам, в четверг состоятся еще дополнительные переговоры, требуется уточнить некоторые детали.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко в воскресенье заявил, что Минск согласовал и начал реализацию проекта дорожной карты с Москвой по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба". По словам Ляшенко, в этой дорожной карте прописаны мероприятия по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы.