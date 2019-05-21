МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, правительство мониторит ситуацию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Сразу два отраслевых союза — Российский топливный союз (РТС) и Независимый топливный союз (НТС) — обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.

"Такое право обратиться есть у кого угодно, есть ли к этому основания, это да. Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немножко поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога — тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для такой тревоги нет", — сказал Козак журналистам.

"Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями", — добавил вице-премьер.

В прошлом году РТС несколько раз направлял письма Козаку в связи с оптовыми ценами на нефтепродукты, которые резко росли весной и в начале лета. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены. Затем, в ноябре, Минэнерго и ФАС подписали с крупными нефтекомпаниями РФ соглашения для "стабилизации" рынка топлива, которое действует до второго полугодия 2019 года. В итоге оптовые цены снизились и ситуация временно стабилизировалась.