Добавлены подробности (третий-четвертый абзацы).

ПЕРМЬ, 21 мая /ПРАЙМ/. Польша подняла перед РФ вопрос о скидке на загрязненную нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба", сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Наши польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими — со Словакией, Венгрией, с Украиной, Белоруссией — договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы физического освобождения нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть", — сказал Козак.

Вице-премьер сообщил, что стороны обсуждают объемы загрязненной нефти, которые Польша должна будет отобрать из "Дружбы" на свои НПЗ. У польской стороны возникли вопросы о стоимости некондиционного сырья.

"Это естественные вопросы, мы не драматизируем эту историю", — сказал Козак, отметив, что надеется на их решение в ходе дополнительных переговоров в четверг.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.