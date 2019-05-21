МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Действия Ирана по увеличению производства низкообогащённого урана на объекте в Натанзе осуществляются под контролем МАГАТЭ, проблем с соблюдение СВПД нет, однако необходимость созыва заседания совместной комиссии становится все более очевидной, заявили во вторник в МИД РФ.

"Пристально следим за ситуацией с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Обратили внимание на публикации в СМИ, из которых следует, что Тегеран в четыре раза нарастил объемы производимого на предприятии в Натанзе низкообогащённого урана", — говорится в комментарии российского МИД.

"Принципиально важно, что все эти работы осуществляются под пристальным контролем со стороны МАГАТЭ. Никаких проблем с точки зрения соблюдения Ираном своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях не возникает. Агентство было заранее предупреждено о предстоящих изменениях", — подчеркнули в МИД РФ.

Отмечается, что все установленные процедуры Ираном соблюдены.

"Даже увеличив объёмы производства, Иран остаётся в тех рамках, которые оговорены в СВПД. Иными словами, ситуация не позволяет говорить о нарушении Ираном обязательств, взятых на себя в рамках всеобъемлющих договорённостей. Вместе с тем в целом перспективы СВПД вызывают тревогу. Необходимость созыва заседания Совместной комиссии СВПД все более очевидна. Ожидаем, что оно всё же будет назначено, чтобы страны-участницы договорённостей сообща определили пути нормализации ситуации в интересах гарантированного сохранения СВПД", — заявили в МИД РФ.