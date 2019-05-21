МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером изменяются разнонаправленно, рынок ожидает данных по запасам сырья в США, а также новостей по развитию ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.46 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13%, до 72,06 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI снижалась на 0,24%, до 63,06 доллара.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ответит "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов. Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что не намерен вести переговоры с США, добавив, что "возможности для переговоров нет". США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Рынок опасается, что развитие конфликта в этом регионе может негативно сказаться на поставках сырья оттуда. Министр нефти Ирака Тамир Аль-Гадхбан призвал ОПЕК к подготовке нового соглашения по добыче нефти в условиях растущего конфликта на Ближнем Востоке, пишет агентство Рейтер.

В то же время участники рынка вновь ожидают данных по запасам нефти в США за прошедшую неделю. За неделю, завершившуюся 10 мая, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 472 миллионов баррелей.