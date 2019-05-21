МЕХИКО, 21 мая /ПРАЙМ/. Странная ситуация, сложившаяся с ценой бензина в Венесуэле, привела к тому, что сейчас за стоимость одной пачки сигарет теоретически можно купить до 1,8 миллиарда литров бензина.

Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит после деноминации ничтожную сумму от 0,00001 до 0,00006 боливара за литр в зависимости от марки при курсе доллара в 5,5 тысячи боливаров за доллар. Фактически бензин в стране бесплатен.

"Сейчас стоимость пачки нормальных сигарет составляет в Каракасе 18 тысяч боливаров. Получается, что в пересчете на бензин это будет 1,8 миллиарда литров для "обычного" бензина, и 300 миллионов литров — для аналога нашего 95 бензина", — рассказал РИА Новости один из проживающих там россиян.

Изначально власти Венесуэлы планировали сделать стоимость бензина рыночной при условии компенсаций местным жителям для борьбы с контрабандой топлива (потери от контрабанды оцениваются в 18 миллиардов долларов в год). Однако в итоге пока эта идея так и осталась не реализованной, так как в стране с минимальной зарплатой в 40 тысяч боливаров (7,2 доллара) это могло бы привести к серьезным социальным протестам.