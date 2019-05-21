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МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. "Новатэк" планирует принять окончательное инвестиционное решение (FID) по строительству завода "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Принятие инвестиционного решения по "Обскому СПГ" запланировано на 2019 год", — сообщили в пресс-службе.

"Новатэк" планирует построить пилотный проект на основе собственной технологии сжижения "Арктический каскад" — завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта, общая мощность которого составит 4,8 миллиона тонн в год, сообщил ранее во вторник, 21 мая, генеральный директор проекта Владимир Хуртин. Ресурсной базой завода станут месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское, следовало из презентации к проекту.

В рамках проекта планируется построить три технологические линии на 1,6 миллиона тонн каждая. Ожидается, что датой запуска первой линии станет четвертый квартал 2022 года, второй — второй квартал 2023 года, третьей — третий квартал 2023 года.

"На текущий момент ведется концептуальная проработка, изыскания и начинается проектирование "Обского СПГ". Детали и сроки проекта носят предварительный характер и предназначены для получения предложений от потенциальных российских подрядчиков", — прокомментировали сроки запуска проекта в пресс-службе "Новатэка".