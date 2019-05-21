МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) разрешила Эквадору добывать больший объем нефти, нежели установлено квотой в рамках сделки ОПЕК+, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики и невозобновляемых природных ресурсов южноамериканской страны Карлоса Переса.

"ОПЕК разрешила Эквадору добывать 530 тысяч баррелей нефти в сутки в настоящее время", — пишет агентство со ссылкой на министра.

"Мы подстраиваем ее (добычу нефти — ред.) в соответствии с потребностями страны в (энергетических — ред.) ресурсах", — цитирует Блумберг Переса. Он также добавил, что цены на нефть до 2020 года, по его мнению, будут находиться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Согласно определенной в рамках сделки квоте, добыча Эквадора должна составлять около 508 тысяч баррелей нефти в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Дальнейшую судьбу сделки, в том числе, возможность ее продления на второе полугодие 2019 года планировалось определить на июньских заседаниях ОПЕК и ОПЕК+ 25 и 26 июня соответственно.