МЕХИКО, 22 мая /ПРАЙМ/. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.

По данным мексиканского агентства Notimex, план предполагает инвестиции компаний в размере до 226,5 миллиона долларов в течение пяти лет по контракту CNH-R03-L01-G-CS-01/2018.

По базовому сценарию вложения составят около 142,4 миллиона долларов, однако сценарий, включающий бурение дополнительной скважины, предполагает инвестиции до 226,5 миллиона долларов.

В конце прошлого года начале ноября "Лукойл" и итальянская корпорация ENI подписали соглашение по обмену долями в блоках 10, 12 и 14 на мелководном шельфе Мексики. "Лукойл" переуступает ENI 40% в блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%, а ENI, в свою очередь, переуступает "Лукойлу" 20% в блоке 10 и 20% в блоке 14, оставаясь оператором проектов.