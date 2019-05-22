МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco подписала с американской Sempra Energy базовые условия соглашения о ежегодной покупке пяти миллионов СПГ с первой фазы проекта Port Arthur LNG в США в течение 20 лет, а также будет вести переговоры о приобретении 25% в первой фазе проекта, говорится в сообщении Saudi Aramco.

"Sempra Energy и Saudi Aramco сегодня объявили о том что их дочерние компании Sempra LNG и Aramco Services Company подписали базовые условия соглашения. Документ подразумевает переговоры и их финализацию по подписанию 20-летнего соглашения о купле-продаже пяти тонн СПГ в год с первой фазы проекта Port Arthur LNG, который в настоящий момент разрабатывается", — говорится в сообщении.

"Также он включает переговоры и их финализацию по покупке 25% в первой фазе проекта Port Arthur LNG", — отмечается в релизе.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер, чьи слова приводятся в сообщении, назвал соглашение огромным шагом вперед в становлении компании как одного из лидирующих игроков на мировом рынке СПГ.

В рамках первой фазы проекта Port Arthur LNG планируется построить две производственные линии сжижения газа, до трех резервуаров хранения СПГ, а также другую связанную инфраструктуру, которая позволит экспортировать на долгосрочной основе 11 миллионов тонн СПГ в год.

Port Arthur LNG может стать одним из крупнейших экспортных СПГ-проектов в Северной Америке, поскольку потенциально его мощность может быть увеличена до восьми производственных линий, или 45 миллионов тонн в год.