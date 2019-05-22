МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в апреле, по предварительным данным, снизился на 24 тысячи баррелей в день, или на 1,4% по сравнению с окончательными данными за март, составив 1,729 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 1,3% ниже прогноза организации (1,752 миллиона баррелей).

Согласно итоговым данным за март, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,753 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в апреле составил 1,38 миллиона баррелей нефти в день, что на 0,6% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 320 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 29 тысяч баррелей в день.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в апреле газа составил 338,9 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,7% выше прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.