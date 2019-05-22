МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Кузбасской топливной компании" (КТК) принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, следует из сообщения компании.

Акционеры рассмотрят этот вопрос на годовом собрании 26 июня, реестр закрывается по состоянию на 3 июня. Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за прошлый год предлагается оставить в распоряжении общества. Промежуточные дивиденды в 2018 году компания также не начисляла.

По результатам 2017 года акционеры КТК утвердили дивиденды в размере 10 рублей на обыкновенную акцию, в 2016 году — 6 рублей на бумагу. По итогам 2015 года финальные дивиденды не выплачивались, однако были начислены промежуточные дивиденды за первый квартал в размере 2,5 рубля на акцию. В 2014 году выплаты не осуществлялись.

Вместе с тем в ходе недавнего заседания совета директоров рассматривался вариант дивидендов по итогам 2018 года в объеме 25 рублей на акцию, на эти цели предлагалось направить часть чистой прибыли в сумме 2,481 миллиарда рублей, но решение по данному вопросу не было принято. На фоне новостей по дивидендам акции КТК на 11.00 мск снижались в цене на 9%. Ранее в течение торгов среды они падали на 17,9%, до 123,2 рубля – минимума с апреля 2018 года.

Уставный капитал КТК составляет 99 миллионов 258,355 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая. В мае сообщалось, что Михаил Гуцериев с партнерами получил контроль примерно над 67% компании.

Кузбасская топливная компания — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. Чистая прибыль КТК по МСФО в 2018 году выросла в 2,9 раза и составила 6,023 миллиарда рублей.