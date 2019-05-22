МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.

Выручка компании составила 57,5 миллиарда рублей, снизившись на 5,3%.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.