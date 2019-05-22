МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Западные агентства преднамеренно раздувают проблему загрязнения российской нефти, поступающей на Запад по трубопроводу "Дружба". Ряд европейских НПЗ отказываются покупать загрязненную нефть, но сырьевые трейдеры активно скупают некачественный Urals для последующей поставки в Китай.

Россия готова компенсировать партнерам нанесенный ущерб, но после замены некачественного сырья в магистральном трубопроводе "Дружба" и возобновления экспорта чистой нефти.

ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО URALS

Агентство Reuters сообщило, что крупнейшие европейский компании – французская Total и итальянская Eni – прекратили платежи российским нефтяным компаниям, которые поставили нефть, загрязненную хлорорганическими веществами. Более того, делаются заявления о возобновлении платежей только после достижения договоренности о компенсации со стороны России. Западные СМИ сообщают о самых серьезных за всю историю сбоях в поставках сырья из России.

Reuters также сообщило о возобновлении платежей российским поставщикам, включая "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", только после определения размера ущерба и начала поставок качественной нефти.

Total и Eni являются крупными покупателями российской нефти сорта Urals, которая поступает по разным маршрутам помимо трубопровода "Дружба". По сообщениям Reuters, срок оплаты за "миллионы баррелей загрязненной нефти, которые продолжают оставаться в трубопроводе", наступил 15 мая.

"Почему кто-то должен платить за эту нефть? Строго говоря, это – не нефть. Никто в России не способен четко объяснить, кто и когда получит компенсацию", — сообщил Reuters неизвестный "компетентный" источник.

Трубопроводная нефть из России поступает в Германию на принадлежащий Total НПЗ в Лойне и на другие НПЗ, миноритарным акционером которых является Eni.

ДОКАЖИ УЩЕРБ, ПОЛУЧИ КОМПЕНСАЦИЮ

Вице-премьер Дмитрий Козак на прошлой неделе сообщил, что оператор российских магистральных трубопроводов "Транснефть" компенсирует потребителям ущерб, понесенный от поставок загрязненной нефти. Однако для этого необходимо предоставить доказательства ущерба, нанесенного объектам инфраструктуры и предприятиям нефтепереработки. "Каждый, кто сможет доказать реальный ущерб, конечно, получит компенсацию", — завил вице-премьер. При этом, все спорные вопросы с потребителями российская сторона надеется решить во внесудебном порядке.

Переработка нефти, содержащей большое количество хлорорганических соединений, может привести к повреждению и даже выводу из строя производственного оборудования. В настоящее время только Белоруссия сообщила конкретные данные о содержании хлорорганических соединений в российской нефти, о чем стало официально известно 19 апреля.

Содержание хлорорганических соединений в "Дружбе" на территории Белоруссии оценивается в 30-200 ppm (30-200 г/т). При этом, максимально допустимый уровень концентрации таких веществ не должен превышать 10 ppm (10 г/т).

Белорусская сторона ранее сообщала о возможном повреждении оборудования только на Мозырском НПЗ. Второй белорусский НПЗ, расположенный в Новополоцке, принял необходимые меры и не допустил попадания загрязненной нефти в технологические установки.

Ни один белорусский НПЗ не останавливал производство полностью, но были снижены объемы производства. Из-за загрязнения нефти в "Дружбе" Польша и Украина остановили прокачку в соседние европейские страны 23 и 24 мая соответственно.

В районе Мозыря "Дружба" разделяется на две ветки. По северной осуществляются поставки в Польшу и Германию, по южной через Украину – в Венгрию, Чехию и Словакию. Пропускная способность "Дружбы" составляет 50 млн т/г, или 1 млн барр./сут. Мировое потребление нефти в настоящее время составляет около 100 млн барр./сут.

По оценкам западных экспертов, совокупный объем загрязненной нефти за пределами России оценивается более чем в 20 млн барр. (2,74 млн т). При этом, содержание хлорорганики в этом сырье не уточняется.

Российская сторона оперативно предприняла необходимые меры для исправления ситуации и возобновления поставок качественной нефти потребителям за рубежом. Основной ущерб, нанесенный иностранным партнерам, является косвенным и представляет собой упущенную выгоду от приостановки транзита и сокращения производства на ряде НПЗ.

Западные эксперты оценивают потери от остановки прокачки нефти по "Дружбе" в $80 млн/сут. Затраты на вытеснение, реализацию или утилизацию загрязненной нефти, а также компенсации за нанесенный ущерб – прежде всего упущенную выгоду – могут превысить $1 млрд.

ТРЕЙДЕРЫ ПОДСУЕТИЛИСЬ

Европейские НПЗ отказываются приобретать загрязненную российскую нефть, но сырьевые трейдеры решили воспользоваться ситуацией и купить по привлекательным ценам российское сырье – пусть даже не высшего качества. Согласно западным источникам, скидка на "загрязненный" Urals может достигать $20/барр. при спотовой цене на российскую нефть свыше $70/барр.

Китайская Unipec – торговая структура крупнейшей китайской нефтеперерабатывающий компании Sinopec – активно скупает Urals и направляет его на свои предприятия в Китае. Принадлежащие Sinopec прибрежные НПЗ способны перерабатывать сырье низкого качества и обладают большими хранилищами, где возможно проведение компаундирования (смешения) с целью понижения содержания хлорорганических соединений до приемлемого уровня.

Для вывоза некачественного Urals из европейских портов Unipec фрахтует супертанкеры типа VLCC дедвейтом свыше 180 тысяч тонн.

Из европейских сырьевых трейдеров выделяется нидерландская Vitol, которая также активно скупает некачественную, но дешевую российскую нефть для поставок негосударственным нефтехимическим предприятиям Китая.

По сообщениям западных источников, трейдеры уже скупили около 1 млн тонн российской нефти, содержащей хлорорганические соединения.

Если трейдеры продолжат скупать некачественный Urals такими темпами, то проблема решится сама собой в ближайшее время.

Воспользоваться благоприятной ситуацией решила Польша. Козак сообщил, что польская сторона желает получить скидку на загрязненную нефть. При этом, до сих пор с польскими "партнерами" не удалось решить вопрос о способах и условиях вытеснения некачественной нефти из "Дружбы". Российский вице-премьер особо подчеркнул, что сейчас приоритетом является очистка магистрального трубопровода от загрязненной нефти и восстановление экспорта качественного Urals. На участке трубопровода между Белоруссией и Германией – в основном на территории Польши – находятся около 9 млн баррелей некачественного сырья.

По словам Козака, вопросы о скидках и компенсации ущерба будут обсуждаться после возобновления нормальной работы экспортных трубопроводов.

"Укртранснафта" во вторник сообщила о возобновлении транзита чистой российской нефти по южной ветке "Дружбы" потребителям в Венгрии, Чехии и Словакии. На этом направлении проблема замены загрязненной нефти на качественный Urals решена.

МОСКВА И МИНСК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОГОВОРЯТСЯ

По словам представителей концерна "Белнефтехим", в настоящее время в белорусских хранилищах находится около 1,2 млн тонн загрязненной нефти – самый большой объем среди стран, по которым проходит трубопровод "Дружба".

Глава белорусского концерна Андрей Рыбаков сообщил о разработке "дорожной карты", согласно которой вся некачественная нефть должна быть замещена до конца июля. Однако при благоприятных обстоятельства срок проведения операции может быть сокращен.

Министерство финансов Белоруссии сообщило, что "выпадающие доходы" бюджета страны из-за поставок некачественной нефти по "Дружбе" будут окончательно определены после завершения первого полугодия.

В пятницу должна состояться встреча премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, на которой будет обсуждаться ситуация с поставками загрязненной нефти по "Дружбе" и нанесенный в связи с этим ущерб.

Российская сторона также имеет претензии к Белоруссии, которая в обход достигнутых договоренностей реализовала за рубеж нефтепродукты, полученных из российской нефти, под видом растворителей. Экспорт растворителей, разбавителей и смазок в отличие от нефтепродуктов осуществлялся без обязательной уплаты пошлин в российских бюджет.

Вывоз белорусскими компаниями "растворителей", произведенных из российской нефти, был пресечен во второй половине 2012 года. В связи с реализацией этой схемы российской стороне был нанесен существенный ущерб.

Ряд экспертов уверены, что в пятницу премьеры двух союзных государств смогут договориться: будет произведен взаимозачет нанесенного ущерба к взаимному удовлетворению сторон.