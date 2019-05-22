БЕРЛИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть наложены США на компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток"-2, заявила на брифинге представитель минэкономики ФРГ.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Предполагается, что палата представителей и сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2.

"Мы приняли к сведению эти заявления (Перри – ред.), не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции", — заявила представитель немецкого министерства.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.