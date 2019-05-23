МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco прекратила длившиеся более полутора лет переговоры об участии в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2", пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам потенциальной сделки.

"Сделки больше нет, потому что "Новатэк" отдал ее (долю) Китаю", – объясняет собеседник газеты. Также госкомпанию из Саудовской Аравии не устроили предлагаемые условия сделки и потенциальные санкционные риски, добавляет другой источник. Сами стороны потенциальной сделки не комментируют ход переговоров.

О возможном участии Saudi Aramco в проекте впервые сообщила Financial Times в октябре 2017 года со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака. Осенью 2018 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что Saudi Aramco готова вложить в проект около 5 миллиардов долларов, а министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих называл возможность этих инвестиций "близкой к достижению", напоминает издание. Исходя из суммы сделки с Total, это эквивалентно чуть менее 20% в проекте. Позднее аль-Фалих сообщал, что компания претендует на 30% в проекте.

"Арктик СПГ-2" станет вторым крупнотоннажным СПГ-заводом "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсной базой проекта станет Утреннее месторождение на полуострове Гыдан, а сам завод будет включать три производственные линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая.

Участниками "Арктик СПГ-2" являются "Новатэк" (90%) и французская Total (10%). В конце апреля "Новатэк" подписал с китайскими CNOOC и CNODC обязывающие соглашения о вхождении компаний в проект с долями участия 10% каждая. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что "Новатэк" планирует продать иностранным партнерам суммарно не более 40% в "Арктик СПГ-2".

При этом Saudi Aramco 22 мая сообщила, что договорилась с американской Sempra LNG об условиях 20-летнего контракта на покупку 5 миллионов тонн СПГ в год с первой фазы проекта Port Arthur LNG и хочет купить 25% в нем.