МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Группа Сбербанк получила право собственности на 100% акций материнской компании Антипинского НПЗ, до конца июня планирует утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении завода, сообщила кредитная организация.

Банк сообщает, что принял решение о досрочном взыскании задолженности АО "Антипинский НПЗ" и обращении взыскания на обеспечение, имеющееся в распоряжении банка.

"Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay", — говорится в сообщении.

Как отмечается, банк продолжит работу по взысканию задолженности с должников, поручителей и залогодателей с использованием всех возможностей, предусмотренных законом.

В понедельник представитель Антипинского НПЗ сообщил, что предприятие 18 мая направило в Арбитражный суд Тюмени заявление о собственном банкротстве. Причиной этого завод считает ограничения, инициированные VTB Commodities Trading. В их числе НПЗ назвал прекращение предоставления авансов для закупки нефтепродуктов рядом трейдеров, включая "дочку" ВТБ, а также аресты активов завода по инициативе компании в Лондонском суде и попытки ареста активов на территории России.

Антипинский НПЗ (Тюмень) — базовый нефтеперерабатывающий актив группы компаний "Новый поток", крупнейшим кредитором которой является Сбербанк. Банк в сентябре прошлого года стал владельцем "золотой" акции Антипинского НПЗ, а вице-президент банка Алексей Гренков стал содиректором кипрской Vikay Industrial, являющейся акционером завода.