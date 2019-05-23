МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2". Как пишут "Ведомости", сделки, которую стороны обсуждали более полутора лет, больше нет, "потому что "Новатэк" отдал ее (долю) Китаю". Кроме того, Aramco не устраивают предполагаемые условия сделки и возможные санкционные риски.

Осенью прошлого года сообщалось, что Saudi Aramco готова вложить в проект около 5 млрд долларов, а министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих называл возможность сделки "близкой к достижению", напоминает издание. Исходя из суммы сделки с Total, это эквивалентно чуть менее 20%. Позднее аль-Фалих сообщал, что компания претендует на 30% в проекте.

В настоящее время "Новатэку" принадлежит в проекте 90%, еще 10% — французской Total. В конце апреля "Новатэк" подписал с китайскими CNOOC и CNODC обязывающие соглашения об их вхождении в проект с долями участия по 10%. Ранее глава российской компании Леонид Михельсон говорил, что суммарно иностранным партнерам достанется не более 40% в "Арктик СПГ-2".

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, без политических решений, о которых пока можно лишь догадываться, не обошлось.

"Переговоры активно велись — об этом публично говорили и в Saudi Aramco, и в "Новатэке". В итоге, очевидно, стороны не смогли согласовать условия, а самый большой пакет "Арктик СПГ 2" был продан китайским компаниям. Сложно сказать, что именно стало камнем преткновения, но вряд ли санкции — последние распространяются только на американские компании и не помешали войти в проект Total. Возможно, это было политическое решение, принятое в контексте всего комплекса взаимоотношений между двумя странами", — рассуждает аналитик агентства Fitch Ratings Дмитрий Мариниченко.

В начале апреля Saudi Aramco предупредила своих потенциальных инвесторов о риске санкций из-за планов инвестировать в российские проекты по добыче природного газа и его сжижению. Тогда компания заявила, что приняла ряд новых корпоративных правил, которые, в том числе, касаются темы санкций, торговых ограничений, коррупции и противодействию взяточничеству. Кроме того, она ввела ряд процедур для своевременного установления потенциальных сделок с лицами, которые уже находятся под санкциями или рискуют под них попасть.

ДРУЖБА С АМЕРИКОЙ

Днем ранее Saudi Aramco сообщила, что подписала 20-летнее соглашение о покупке сжиженного природного газа у строящегося экспортного терминала в Техасе, который разрабатывает американская компания Sempra Energy. Это соглашение рассчитано как раз на поставку 5 миллионов тонн СПГ в год. Саудовская компания также купит 25% акций строящегося американского проекта Port Arthur LNG, который планируется сделать крупнейшим портом для экспорта СПГ из США.

Эти два события, по мнению аналитиков, увязаны с отказом от сделки с "Новатэком". Саудовская Аравия планирует увеличить долю газовой электрогенерации, чтобы высвободить больше нефти для экспорта, и для этого закупает больше СПГ. Вхождение в американский проект и подписание контракта на поставку СПГ произошло именно в этом контексте, считает Мариниченко.

"В этом же контексте рассматривалось и возможное вхождение в "Арктик СПГ-2". При этом, возможно, что американский проект и "Арктик СПГ-2" в некотором роде были для Saudi Aramco конкурирующими, хотя не обязательно взаимоисключающими, опциями", — добавил он.

По словам аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, вероятнее всего, отказ Saudi Aramco от вхождения в "Арктик СПГ-2" был условием для подписания сделки с американскими поставщиками СПГ.

НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ РАСКЛАД

Кроме того, поддерживаемый Саудовской Аравией консорциум был выбран болгарским правительством для строительства более 450 км трубопровода от южной границы Болгарии с Турцией до западной границы Болгарии с Сербией с целью обеспечения связи с трубопроводом "Турецкий поток".

В то же время этот участок будет соединен со строящимся хабом в г. Стара Загора (Центральная Болгария), куда будет поступать газ из трубопровода от границы с Грецией. Протяженность дополнительного трубопровода 182 км, и по нему планируется поставлять в основном азербайджанский газ, но в то же время и американский СПГ через соединенные с греческим трубопроводом порты Греции.

"Однако болгарская сторона пока не компенсировала российской стороне убытки за отказ от строительства трубопровода "Южный поток" с тем, чтобы участвовать в получении газа от трубопровода "Турецкий поток". Вероятно, компенсации мы можем не дождаться, а это значит, что трубопровод "Турецкий поток" вряд ли пойдет по территории Болгарии и не сможет соединиться с общим хабом", — говорит эксперт.

Вероятнее всего, саудиты совместно с США планируют поставки американского СПГ через этот отрезок в Центральную Европу. В этой связи показателен демарш Венгрии, пока отказывающейся от привязки к сербскому участку трубопровода "Турецкий поток" в связи с достаточными поставками румынского газа. Видимо, в регионе появились варианты, поэтому идет жесткий торг, заключила Лукичева.

Запуск всех проектов запланирован на 2020 год. Ближе к этому моменту контуры нового "газового расклада" на территории Европы прояснятся.