БРЮССЕЛЬ, 23 мая — ПРАЙМ. Пересмотренная Газовая директива ЕС в четверг вступила в силу, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

"Пересмотренная газовая директива вступает в силу сегодня, что дает начало 9-месячному периоду ее имплементации для стран-участниц. Но, действительно, законодательное применение начинается с сегодняшнего дня", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

ЕС в апреле одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2". Согласно закону, новые и действующие газопроводы из третьих стран в ЕС в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать таким правилам, как разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), требование по установке конкурентных тарифов на прокачку газа, доступ к трубе третьих сторон. Поправки предусматривают возможность исключений и послаблений для действующих и новых газопроводов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод по плану пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.