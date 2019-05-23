МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рыночная капитализация "Газпрома" превысила 5 триллионов рублей, цена акций компании обновила максимум почти за восемь лет, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14.38 мск бумаги газового концерна дорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, и уже дорожали до 212,18 рубля – максимума с июня 2011 года.

Газовый концерн удерживается на втором месте среди российских компаний после Сбербанка, рыночная капитализация которого составляет около 5,2 триллиона рублей (вместе с префами).