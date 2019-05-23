МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Росстат отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки, по уточненным данным промышленность РФ за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,9%, о которых сообщалось ранее. Ждать ли от промпроизводства РФ новых рекордов

"Росстат отзывает ранее опубликованную информацию "О промышленном производстве в январе-апреле 2019 года". Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", — говорится в сообщении.

В месячном выражении рост промпроизводства составил 0,2% (ранее сообщалось о росте в 0,5%), а с исключением сезонного и календарного факторов — 1,2% (ранее 1,4%).

Ведомство проводит служебное расследование из-за ситуации с публикацией ошибочных данных по промышленности за апрель.

"Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информацией. В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", — говорится в сообщении.

Что касается добычи природного газа в РФ, то рост в апреле составил 2,6% вместо 16%, о которых сообщалось ранее, нефти и конденсата — 2,5% вместо 7,4%.

Ранее ведомство отозвало прежнюю оценку по промпроизводству за апрель из-за обнаруженной ошибки в данных из ЯНАО по добыче газа.

По уточненным данным, добыча горючего природного газа за январь-апрель составила 233 миллиарда кубометров (ранее сообщалось о добыче в 240 миллиардов кубометров), при этом в апреле добыча выросла на 2,6% в годовом выражении и снизилась на 7,1% в месячном выражении (ранее сообщалось о росте на 16% и 5% соответственно).