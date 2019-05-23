ВАРШАВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Мы представили коллегам план технических мероприятий, который согласовали с коллегами из Белоруссии. Если мы начнем его реализовывать с 24 мая, то 9-10 числа чистая нефть пойдет в Польшу. Коллегам этот план понравился, и они взяли буквально короткое время на его рассмотрение", — сказал Андронов.

В четверг в Варшаве прошли российско-польско-немецкие переговоры по проблеме загрязненной нефти и восстановлению поставок качественного сырья по нефтепроводу "Дружба".

Польский оператор нефтепровода PERN подтвердил, что первую нитку нефтепровода "Дружба" на территории Польши можно запустить к 9 июня.

"В соответствии с договоренностями, возобновление поставок сырья из России через первую ветку трубопровода "Дружба" возможно 9 июня при условии признания рекламаций, поданных немецкими и польскими НПЗ", — говорится в сообщении.

Российская сторона пообещала к 1 июля очистить все три нитки нефтепровода "Дружба" от загрязненной нефти, говорится в сообщении оператора.

"Российская сторона пообещала, что к 1 июля все три нитки нефтепровода "Дружба" будут очищены, что означает, что в Польшу не попадет ни одна дополнительная партия загрязненной нефти", — говорится в сообщении.

Следующая польско-российская встреча по ситуации с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" запланирована на 3 июня в России.

Проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.

В минувший вторник министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к главе Минэнерго России Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок чистой нефти по "Дружбе". По данным PERN, в транспортной системе Польши находится до 1 миллиона тонн загрязненной нефти.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине мая заявлял, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", будет "Транснефть".