МИНСК, 23 мая — ПРАЙМ. Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти, содержащей хлорорганику, на чистую окончательно согласована Минском и Москвой, сообщил в четверг госконцерн "Белнефтехим".

Ранее в четверг вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, курирующий вопросы ТЭК, направился в Москву на встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. В переговорах также участвовали представители концерна "Белнефтехим" и Минэнерго РФ.

"Сегодня в Москве вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и российский вице-премьер Дмитрий Козак согласовали дорожную карту технических мероприятий, позволяющих заместить содержащую хлорорганику нефть в белорусской части трубопровода "Дружба" на чистую и возобновить транзитную транспортировку нефти в западном направлении", — цитирует представителя концерна госагентство Белта.

Как отметили в "Белнефтехиме", предполагается, что от документарной к практической реализации карты стороны приступят с 24 мая.

Ранее, в воскресенье, Ляшенко заявил, что Минск согласовал и со своей стороны начал реализацию проекта дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба". По словам вице-премьера, в этой дорожной карте прописаны мероприятия по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзита российской нефти в направлении Европы.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.