МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером падают на 5-6%, а в какой-то момент они теряли почти 4 доллара за баррель, на фоне роста запасов сырья в США и общем негативном фоне на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.36 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,65%, до 67,69 доллара за баррель. Ранее в течение торгового дня Brent опускалась до минимума в 67,02 доллара с уровня предыдущего закрытия торгов в 70,99 доллара.

В свою очередь, стоимость июльских фьючерсов на WTI снижается на 5,83%, до 57,84 доллара. А на закрытие сегодняшней основной сессии, чуть ранее в четверг, котировки WTI оказались на самой низкой с 12 марта отметке, и удешевление американской марки стало самым резким однодневным падением с 24 декабря, когда она обвалилась на 6,71%.

Котировки нефти оказались под давлением после статистики из США. Накануне минэнерго страны сообщило, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1%, до 476,8 миллиона баррелей. Как отметило агентство Рейтер, этот уровень запасов стал максимальным с июля 2017 года. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя — на 0,6 миллиона баррелей.

Дополнительным фактором давления на цены стало общее настроение ухода от риска на фондовых биржах в четверг. Инвесторы опасаются ухудшения торгового конфликта между США и Китаем на фоне ситуации с компанией Huawei, которую американские власти внесли в "черный список".

"Мы можем наблюдать беспокойство, поскольку торговые разногласия (между США и Китаем — ред.) уменьшают перспективы спроса (на сырье — ред.)", — приводит Рейтер слова аналитика Tradition Energy Джина Макгиллиана (Gene McGillian).