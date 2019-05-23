МЕХИКО, 23 мая /ПРАЙМ/. Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell начал добычу на плавучей платформе Appomattox в Мексиканском заливе в США, сообщила компания.

Добыча на платформе на формации Norphlet, которая должна составить 175 тысяч баррелей в день, началась раньше запланированного.

При этом Shell отмечает, что компания снизила стоимость затрат по Appomattox на 40% по сравнению с одобренным в 2015 году инвестрешением благодаря оптимизации планирования развития, дизайна и производства.

Appomattox является совместным проектом Shell (79%, оператор) и CNOOC Petroleum Offshore (21%). Платформа расположена в 129 километрах к юго-востоку от Луизианы. В 2010 году месторождение Appomattox стало первым из серии коммерческих открытий запасов углеводородов Shell в рамках формации Norphlet в Мексиканском заливе.