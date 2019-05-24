МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка МОЭСК достигла 42,14 миллиарда рублей, что почти на 2% больше в годовом выражении.

МОЭСК (входит в "Россети") — распределительная электросетевая компания России. Основные виды деятельности — оказание услуг передачи электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.