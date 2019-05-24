МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского ООО "Инвестнефтетрейд" о взыскании около 2,4 миллиарда рублей с Антипинского НПЗ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 23 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не сообщаются.

В понедельник представитель Антипинского НПЗ сообщил, что предприятие 18 мая направило в Арбитражный суд Тюмени заявление о собственном банкротстве. Причиной этого завод считает ограничения, инициированные VTB Commodities Trading. В их числе НПЗ назвал прекращение предоставления авансов для закупки нефтепродуктов рядом трейдеров, включая "дочку" ВТБ, а также аресты активов завода по инициативе компании в Лондонском суде и попытки ареста активов на территории России. Арбитраж рассмотрит дело о банкротстве НПЗ 19 июня.

Сбербанк в сентябре стал владельцем "золотой" акции НПЗ, а вице-президент банка Алексей Гренков стал содиректором кипрской Vikay Industrial, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ". В четверг Сбербанк сообщил о получении права собственности на 100% акций Vikay Industrial Limited. До конца июня банк планирует утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении завода.