МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" получил право пользования пятью новыми лицензионными участками в Красноярском крае, говорится в сообщении компании.

"ПAO "Новатэк" сообщает о получении прав на пять новых лицензионных участков в Красноярском крае, расположенных в непосредственной близости от имеющихся активов "Новатэка" на полуострове Гыдан", — сообщается в релизе.

Так, "дочка" компании "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" получила право пользования недрами Хальмеръяхского, Дорофеевского и Западно-Дорофеевского участков, а "Новатэк-Таркосаленефтегаз" — Южно-Хальмеръяхского и Южно-Дорофеевского участков. Права на участки получены с целью геологического изучения.

"Приобретение новых лицензионных участков соответствует стратегии компании по наращиванию ресурсной базы на Ямале и Гыдане для увеличения добычи газа и жидких углеводородов", — добавляет "Новатэк".