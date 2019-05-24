ГОРКИ, 24 мая — ПРАЙМ. Определенное влияние на некоторые месячные макропоказатели в РФ из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" может быть, но в целом по году существенного влияния не будет, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Определенное влияние на точечные цифры месячные, конечно, может быть, но в целом к каким-либо существенным изменениям вся эта ситуация не приведет", — сказал Орешкин журналистам.

По его словам, говорить о пересмотре объема дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба" преждевременно.

"Об этом говорить еще очень преждевременно, потому что еще нет понимания, о каком объеме проблем мы говорим. Надо провести важную техническую работу, очень непростую, чтобы была согласованная позиция российской и белорусской сторон тех потерь, которые, к сожалению, были понесены", — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможен ли пересмотр дивидендов "Транснефти".

Прежде чем говорить о господдержке "Транснефти" из-за необходимости компенсировать ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", сначала нужно определить нанесенный ущерб, но в целом у компании есть ресурсы, чтобы разобраться с ситуацией, заявил Орешкин.

Отвечая на вопрос, есть ли у государства планы поддержать "Транснефть" в данной ситуации, Орешкин сказал: "Для начала нужно определить эти суммы, они пока еще до конца не определены, потому что нужно совершить много технической работы, очень важной технической работы, чтобы эта оценка была. Когда все эти оценки будут лежать на столе, тогда будет понятно ситуация. У нас "Транснефть" — это компания с сильным экономическим состоянием, поэтому у нее ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать за те проблемы, которые были созданы".

Работа по оценке потерь из-за поступления "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" будет завершена в течение месяца, активная фаза этой работы будет проводиться в ближайшие недели, сказал он.

Вопрос преодоления последствий ЧП с "Дружбой" перешел в техническую плоскость.

"Нет каких-то больших разногласий, есть необходимость сделать важную техническую работу, чтобы просто расставить все по полочкам и определить, какие делать дальнейшие шаги, есть понимание со стороны России и Белоруссии, что, да, инцидент произошёл, привел к определенным негативным последствиям, но понятно, как их оценить, кто это будет делать, в какие сроки это будет завершено, как ситуацию закрывать и оставлять в прошлом", — добавил министр.

Проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой она идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", будет "Транснефть".