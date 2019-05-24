МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Вице-премьеры РФ и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко поручили совместно созданной рабочей группе до 29 мая выработать решения по дополнительным поставкам в июне на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" до 200 тысяч тонн нефти, говорится протоколе по итогам прошедшей в пятницу встречи вице-премьеров по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере.

"Рабочей группе под председательством П.Ю. Сорокина (заместитель министра энергетики РФ) и В.В. Сизова (заместитель председателя концерна "Белнефтехим"), созданной в соответствии с решением, принятым 16 мая 2019 года, до 29 мая 2019 года выработать согласованные решения по дополнительным поставкам в июне 2019 года на ОАО "Нафтан" нефти в объеме до 200 тысяч тонн", — говорится в документе.