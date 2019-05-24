МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,04%, до 6,6 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,2%, до 200 долларов, "Лукойла" — уменьшилась на 0,2%, до 81,24 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,24%, до 6,28 доллара, "Газпром нефти" — остались на уровне предыдущего закрытия в 29,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 1,01%, до 21 доллара, НЛМК — на 1,52%, до 25,3 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 15,45 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,66%, до 1,13 доллара, Сбербанка подорожали на 2,84%, до 14,83 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в стоимости на 1,01%, до 20 долларов.

Цена GDR "Магнита" выросла на 0,07%, до 13,36 доллара, "Ленты" — сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 3,58 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,5%, до 2,81 доллара.