МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу растут в рамках коррекции после сильнейшего снижения с начала года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.11 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8%, до 68,3 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 58,3 доллара.

В четверг нефтяные цены упали на 4-5% из-за усиления экономических рисков, а также роста запасов этого сырья в США. По данным минэнерго страны, за неделю по 17 мая они увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 476,8 миллиона.

Кроме того, эскалация торгового конфликта между США и Китаем в четверг вызвала у инвесторов беспокойство за перспективы роста мировой экономики. Китайская компания Huawei в мае была включена Вашингтоном в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Поддержку нефтяным ценам оказывают риски для поставок из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы, а также сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке.

Участники торгов также реагируют на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По сообщению организации, число нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 24 мая, снизилось на пять штук — до 797 штук. Как добавляет агентство Рейтер, это стало минимальным уровнем с марта 2018 года.