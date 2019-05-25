МИНСК, 25 мая — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с воскресенья в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — госконцерна "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось целью компенсировать затраты НПЗ по приобретению сырья. В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии с 19 мая, тогда они в очередной раз увеличились на одну копейку. Нынешнее подорожание – четырнадцатое по счету с начала 2019 года.

"С 26 мая 2019 года розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на одну копейку и составят: АИ-92-К5-Евро – 1,57 белорусского рубля (48,75 российского рубля, или 0,75 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,68 белорусского рубля (52,16 российского рубля, или 0,8 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,89 белорусского рубля (58,68 российского рубля, или 0,9 доллара), ДТ – 1,68 белорусского рубля (52,16 российского рубля, или 0,8 доллара). С начала 2019 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%", — говорится в сообщении концерна.

В "Белнефтехиме" обратили внимание, что в мае текущего года продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. По данным концерна, при некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая составило около 72 долларов за баррель, увеличившись к уровню января 2019 года на 21%. При этом цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%.

"В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты. Даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме РФ, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья", — отметили в концерне.

Там также обратили внимание, что на 24 мая цена бензина и дизтоплива на Украине на 40-48%, а в Прибалтике и Польше – на 58-80% выше, чем в Белоруссии.