МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Сбербанк стал владельцем Антипинского НПЗ – основного актива группы New Stream ("Новый поток"). Крупнейший российский банк получил в собственность акции зарегистрированной на Кипре компании Vikay, которой принадлежало 80% акций Антипинского НПЗ. Сбербанк — крупнейший кредитор New Stream — ранее принял решение о досрочном взыскании задолженности с Антипинского НПЗ и получил в собственность акции завода, которые использовались в качестве обеспечения ранее выданных кредитов.

Глава Сбербанка Герман Греф во время годового собрания акционеров сообщил об интересе к заводу со стороны потенциальных покупателей.

"Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурирование сделки", — заявил Греф.

Однако продажа обремененного долгами неработающего НПЗ – задача непростая. Ситуация усугубляется экономической политикой правительства, которое под предлогом необходимости наполнения бюджета постоянно увеличивает налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. Такая политика уже привела к убыточности отечественных предприятий нефтепереработки.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Построенный "с нуля" Антипинский НПЗ успешно развивался начиная с 2004 года, когда Дмитрий Мазуров приобрел на торгах за $10 млн недостроенное предприятие. Уже в 2006 году первая очередь НПЗ мощностью 740 тыс. т/г была введена в эксплуатацию. В результате постоянного развития и модернизации производства мощность НПЗ достигла 9 млн т/г, а глубина переработки возросла до 98% — рекордный показатель для России. Антипинский НПЗ стал одним из лучших, если не самым лучшим, нефтеперерабатывающим предприятием страны. Расположенный под Тюменью завод ориентирован на обеспечение нефтепродуктами в первую очередь внутреннего рынка – Тюменской и соседних с ней областей.

Проблема всех независимых нефтеперерабатывающих компаний – обеспечение сырьем. Отсутствие необходимой ресурсной базы и зависимость от ВИНК, которые контролируют почти всю добычу нефти в России, значительно повышают риски для независимых НПЗ.

New Stream стремился обзавестись собственным добывающими активами для обеспечения сырьем Антипинского НПЗ. В 2010 году были куплены шесть небольших месторождений у ТНК-ВР, а в 2015 году – еще три более крупных месторождения в Оренбургской области с запасами 42 млн тонн. Однако этого оказалось недостаточно для обеспечения потребностей постоянно растущего предприятия.

В середине 2016 года "Транснефть" выдала технические условия для увеличения поставок трубопроводной нефти на Антипинский НПЗ в объеме до 9 млн т/г, что соответствовало установленной мощности предприятия.

Сначала на заводе выпускалось только дизельное топливо стандарта Евро-5. В конце прошлого года началось производство товарных марок бензина Евро-5 в объеме 800 тыс. т/г.

Современное техническое оборудование завода позволяет перерабатывать не только нефть, но и остаточное топливо – мазут.

ПОЛИТИКА МИНФИНА ВЕДЕТ К РАЗОРЕНИЮ

Вместе с расширением и модернизацией производства, которые осуществлялись на заемные средства, росла долговая нагрузка. Созданное высокотехнологичное предприятие позволяло New Stream решить проблему задолженности, но задуманный Минфином налоговый маневр до предела ухудшил положение нефтеперерабатывающих предприятий – прежде всего независимых.

Налоговый маневр предполагает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) одновременно с понижением экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Повышение НДПИ привело к значительному подорожанию сырья для отечественных НПЗ.

В результате налогового маневра внутренний рынок нефтепродуктов оказался в полной зависимости от ситуации на внешних рынках. Экспорт нефтепродуктов стал значительно выгодней по сравнению с продажами внутри страны.

Налоговый маневр крайне осложнил экономическое положение Антипинского НПЗ и других независимых предприятий нефтепереработки, значительно снизив рентабельность производства.

Кроме того, политика ЦБ и Минфина, направленная на ослабление рубля "с целью повышения конкурентоспособности и поддержки экспортеров", усугубила ситуацию с задолженность завода. Из-за ослабления национальной валюты задолженность в рублевом эквиваленте значительно выросла.

"УДАР МИЛОСЕРДИЯ"

В 2019 году начался завершающий этап налогового маневра, который стал "ударом милосердия" для Антипинского НПЗ – привел к полной остановке производства. Положение завода усугубилось после решения правительства заморозить цены на моторное топливо внутри страны, одновременно с увеличением налоговой нагрузки – повышением акцизов и НДС. Переработка нефти в России стала убыточной. Это признают руководители крупнейших нефтегазовых компаний.

Правительство разработало систему компенсаций потерь для компаний, которые вместо экспорта поставляют нефтепродукты на внутренний рынок. Однако эта система оказалась неэффективной. Компенсаций в полном размере нефтяные компании не получают – даже ВИНКи, не говоря уже о независимых НПЗ.

"Благодаря" налоговому маневру, заморозке цен на нефтепродукты и неэффективной системе компенсаций Антипинский НПЗ лишился оборотных средств и не смог закупать сырье. Несколько раз "Транснефть" сообщала об отсутствии маршрутных поручений от завода на прокачку нефти и останавливала поставки. Представители New Stream скрывали проблемы и заявляли об отсутствии потребности в сырье, поступающей через систему "Транснефти", поскольку на заводе имелись значительные запасы.

В апреле из-за нехватки сырья завод был переведен в режим горячей циркуляции – предприятие работало вхолостую, продукция не выпускалась. В начале мая технологические установки были выведены из эксплуатации – Антипинский НПЗ прекратил работу.

16 мая "Транснефть" объявила о полном прекращении поставки нефти на завод. В тот же день Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сообщила о недопущении Антипинского НПЗ к участию в торгах по причине неисполнения обязательств продавца. В апреле предприятие не выполнило обязательства по продаже более тысячи тонн дизельного топлива на бирже.

СОХРАНИТЬ ПРОИЗВОДСТВО

Печальная участь Антипинского НПЗ ждет другие нефтеперерабатывающие предприятия, не входящие в ВИНК. Политика правительства по отношению к нефтеперерабатывающей отрасли обрекает независимые НПЗ на разорение.

Благодаря диверсификации бизнеса, нефтеперерабатывающие предприятия в составе ВИНК способны пережить налоговый маневр, высокие налоги и заморозку цен. Убыточность НПЗ ВИНКи компенсируют за счет добычи и экспорта нефти, прибыльного нефтехимического производства, развитой системы сбыта и доступа на внешние рынки. У независимые НПЗ таких возможностей нет.

Сбербанк принял решение обанкротить Антипинский НПЗ, чтобы гарантировать возврат выданных кредитов. Очевидно, что вся сумма исковых требований кредиторов – 346 млрд рублей – выплачена не будет. Между Сбербанком и другими кредиторами развернется борьба за активы предприятия. Главное, чтобы в "споре хозяйствующих субъектов" сохранились производственные мощности и персонал лучшего НПЗ России.

В отличие от законодательства США, российское хозяйственное право не гарантирует сохранение производства и защиту его от кредиторов.