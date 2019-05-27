МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Россети" в первом квартале 2019 года составила 40,768 миллиарда рублей, что на 22,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчёта компании.

При этом выручка увеличилась на 2% и составила 265,526 миллиарда рублей. Показатель EBIDTA вырос на 20,9%, до 95,025 миллиарда рублей.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.