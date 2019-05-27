МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цены производителей на бензин в апреле увеличились на 0,2%, до 16,55 рубля за литр, розничные – практически не изменились, составив 44,01 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

Потребительские цены на дизельное топливо в апреле сократились на 1,1%, до 46,29 рубля за литр, а цены производителей выросли на 0,7%, до 25,54 рубля за литр.

Как отмечается в материалах Росстата, в апреле в 38 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечалось увеличение потребительских цен на автомобильный бензин, из них наиболее значительное в Чувашской Республике и Волгоградской области – на 0,8%, Коми и Пермском крае – на 0,5%.

При этом снижение цен на бензин наблюдалось в 28 субъектах РФ, из них наиболее значительное в республиках Тыва и Алтай, Красноярском крае – на 1,1%, в Забайкальском крае – на 1%.

В апреле по сравнению с мартом цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 0,2%. Его удорожание отмечено в 9 субъектах РФ (от 0,7% в Коми и Волгоградской области до 13,6% в Тюменской области). В Ленинградской и Сахалинской областях цены производителей на автомобильный бензин сохранились на уровне марта 2019 года. В 7 субъектах РФ бензин стал дешевле (от 0,1% в Астраханской области до 3,9% в Саратовской области).

"Потребительские цены на бензин автомобильный в апреле 2019 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,7 раза (в апреле 2018 года – в 2,0 раза)", — отмечается в материалах Росстата.