МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Компания "Россети" может выплатить дивиденды за первый квартал текущего года, менеджмент предложил соответствующие рекомендации совету директоров.

Компания "Россети" объявила рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности консолидированные финансовые результаты, и по итогам первого квартала 2019 года чистая прибыль по МСФО достигла 40,768 миллиарда рублей, рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 22,9%.

Выручка группы в первом квартале увеличилась на 2% — до 265,526 миллиарда рублей. Показатель EBIDTA вырос на 20,9% и составил 95,025 миллиарда рублей.

"Компания продолжает укреплять свое финансовое положение. Это результат работы, начатой два года назад. Мы нацелены на сохранение устойчивой позитивной динамики, продолжая реализацию масштабной стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса в области технологических и бизнес-процессов, а также изменений в регуляторной среде, направленных на содействие экономическому росту электросетевой отрасли страны", — сказал глава "Россетей" Павел Ливинский.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.