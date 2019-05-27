МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. ВЭБ профинансирует сделку по поставке в Узбекистан российского энергетического оборудования на 100 миллионов евро, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета.

По его словам, набсовет установил лимиты финансирования для девяти иностранных государств, с которыми работает ВЭБ.РФ, в том числе для Узбекистана.

"Затем установление специального лимита в отношении Национального банка Узбекистана внешнеэкономической деятельности с целью приобретения российского энергетического оборудования для модернизации энергоблоков узбекских энергомощностей. Это очень хорошая сделка, поскольку обеспечивает заказами наших машиностроителей, это экспортный контракт. Так что сегодня все решения были приняты. Мы рассчитываем, что сделка пройдёт в размере около 100 миллионов евро", — заявил Шувалов.