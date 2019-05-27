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МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Совет директоров "Россетей" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды за первый квартал 2019 года на уровне 2,443 копейки на обыкновенную акцию и 7,997 — на привилегированную, что примерно вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года, но при этом не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам первого квартала 2019 года в размере 0,07997 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам первого квартала 2019 года в размере 0,02443 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям компании по итогам 2018 года "ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год".

"Россети" планируют направить на выплату дивидендов за первый квартал 2019 года более 5 миллиардов рублей. Такой уровень дивидендных выплат является беспрецедентным в истории компании, в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам первого квартала 2018 года и сопоставим с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования ПАО "Россети". Поэтапное увеличение дивидендных выплат ПАО "Россети" является подтверждением ранее озвученных заявлений менеджмента в отношении нового этапа взаимодействия компании с рынком, свидетельствует о правильном векторе развития и является позитивным сигналом для инвесторов", — прокомментировали в компании.

При этом бумаги "Россетей" сильно подешевели в понедельник на Московской бирже, — трейдеров разочаровали рекомендации совета директоров по дивидендам. К закрытию привилегированные акции "Россетей" снизились в цене на 2,99% — до 1,525 рубля, обыкновенные акции – на 3,87% до 1,1988 рубля. Вечером обе категории бумаг максимально дешевели на 6,7% каждая. При этом до публикации рекомендаций бумаги "Россетей" росли на фоне позитивных данных по МСФО за первый квартал текущего года.

В прошлом году компания выплатила дивиденды за первый квартал 2018 года в размере 1,1965 копейки на обыкновенную акцию и 4,287 копейки на привилегированную, что в сумме составило 2,468 миллиарда рублей.