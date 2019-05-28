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МИНСК, 28 мая /ПРАЙМ/. Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" на своей территории, в том числе реверсом в направлении российской станции "Унеча", говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия 24 мая начала транспортировку по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча" накопленной загрязненной хлоридами российской нефти, вытеснено уже более 80 тысяч тонн, сообщил в понедельник белорусский регулятор отрасли концерн "Белнефтехим".

"Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории республики Беларусь… Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года и действует до 1 октября 2019 года", — говорится в постановлении.

Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубам "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" в Белоруссии, по маршруту линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" – Унеча (Высокое) составляют 70,44 российского рубля за тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), нефтеперекачивающая станция "Кобрин" (граница Белоруссии и Польши) – Унеча (Высокое) — 330,53 российского рубля.

Кроме того, документ утверждает тарифы на транспортировку нефти по маршрутам Унеча (Высокое) – "Мозырь" (70,44 российского рубля за тонну нетто без НДС) и Унеча (Высокое) – "Кобрин" (330,53 рубля), что соответствует действовавшим с 1 февраля тарифам. Постановлением также утвержден тариф по маршруту Унеча (Высокое) – Полоцк – Невель (191,2 рубля).

Проблема с качеством нефти в "Дружбе", по которой она идет на НПЗ Белоруссии и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украина возобновила прокачку нефти 11 мая, Словакия — 22 мая. Для возобновления прокачки в Польшу Москва и Минск договорились в реверсном режиме вернуть по "Дружбе" в Россию около 1 миллиона тонн загрязненной нефти.