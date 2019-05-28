ПЕКИН, 28 мая — ПРАЙМ. Китайская нефтесервисная компания Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp (ZPEC) подписала контракт на сумму 1,246 миллиарда рублей (134 миллиона юаней) со структурой "Роснефти" — Rosneft Oil — на разведочное бурение на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении на сайте Zhongman.

Контракт разделен на две части: первая на 407 миллионов рублей действительна до 31 декабря 2021 года, вторая на 839 миллионов рублей – до 31 декабря 2022 года.

В сообщении отмечается, что "стороны предварительно условились о сумме контракта на сумму около 1,246 миллиарда рублей (134 миллиона юаней), однако итоговая сумма будет зависеть от реального объема работ".

Контракт вступил в силу в момент его подписания 28 мая.

Согласно имеющейся информации, месторождение расположено в 150 километрах от города Губкинский в ЯНАО и принадлежит предприятию в структуре "Роснефти".

В Zhongman заявили, что подписание этого контракта свидетельствует о значительном прогрессе и упрочнении позиций компании на российском рынке, что в дальнейшем поспособствует укреплению связей Zhongman с "Роснефтью".